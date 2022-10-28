В Беларуси задержали директора магазина, который отказался продавать товар российским военным — СМИ 28 октября, 16:16 Российские военные, прибывшие в Беларусь в рамках создания «региональной группировки войск» (Фото:Минобороны Беларуси / Telegram)

В Беларуси задержали директора магазина автозапчастей, который отказался продать товар военным РФ.

Об этом сообщает белорусский ресурс Зеркало со ссылкой на приближенный к силовикам Беларуси Telegram-канал.

По версии источников, мужчина сказал сотруднику не продавать запчасти россиянам и назвал их оккупантами.

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Сообщается, что после задержания силовики обвинили предпринимателя в участии «в попытках захвата власти в 2020 году» и финансировании ВСУ.

10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки составят вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

15 октября в минобороны Белоруссии сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.