Белорусские пограничники заявили, что сбили украинский дрон 17 июля, 18:30 Место инцидента (Фото:Скриншот видео БелТА)

В понедельник, 17 июля, государственный пограничный комитет Беларуси заявил о перехвате дрона, который якобы пересек границу со стороны Украины.

Об этом сообщает провластное издание БелТА.

Госпогранкомитет Беларуси утверждает, что накануне, 16 июля, в Гомельской области заметили беспилотный летательный аппарат, с помощью которого Украина якобы пыталась «разведать приграничную территорию Беларуси».

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«Белорусские пограничники применили радиоэлектронное ружье и прекратили дальнейший полет украинского беспилотника. Квадрокоптер был принудительно посажен на воду», — говорится в сообщении.

В Минске говорят, что начали расследование по факту инцидента, а также пожаловались на «провокационные действия» Украины.

Украинская сторона пока не комментировала ситуацию.

В пятницу, 14 июля, в минобороны Беларуси сообщили, что наемники ЧВК Вагнер прибыли в полевой лагерь возле города Осиповичи в Могилевской области РБ, чтобы обучать белорусские войска в качестве инструкторов.

В субботу, 15 июля, мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что в Беларуси замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых «ДНР» и «ЛНР». Ряд факторов указывал на то, что это техника ЧВК Вагнер.