05 ноября 2018, понедельник

В Беларуси выставили на продажу бывший самолет Лукашенко

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Бывший Борт №1 оценили в $2 млн
Фото: MISAEL OCASIO HERNANDEZ / JetPhotos

Бывший Борт №1 оценили в $2 млн

В Минске на аукцион выставили президентский самолет Ту-154М, стартовая цена составляет $2 млн.

Как сообщают Белновости, президент Беларуси Александр Лукашенко совершал перелеты на Ту-154М в середине 2010-х годов. Последний раз белорусский лидер летал на нем в сентябре 2016 года - с официальным визитом в Китай.

Стартовая цена выпущенного в 1995 году Ту-154М - 4 292 900 белорусских рублей, что по нынешнему курсу составляет около $2 млн. Торги должны состояться 5 декабря.

Смотрите также

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове