В Беларуси выставили на продажу бывший самолет Лукашенко

В Минске на аукцион выставили президентский самолет Ту-154М, стартовая цена составляет $2 млн.
Как сообщают Белновости, президент Беларуси Александр Лукашенко совершал перелеты на Ту-154М в середине 2010-х годов. Последний раз белорусский лидер летал на нем в сентябре 2016 года - с официальным визитом в Китай.
Стартовая цена выпущенного в 1995 году Ту-154М - 4 292 900 белорусских рублей, что по нынешнему курсу составляет около $2 млн. Торги должны состояться 5 декабря.
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