Появилось видео, как в Беларуси возводят понтонный мост для танков через Припять 19 марта, 13:21 Цей матеріал також доступний українською В Беларуси возводят понтонный мост для российских танков (Фото:Кадр видео Радыё Свабода)

Опубликовано видео, как в белорусском городе Петриков возводят понтонный мост для российских танков через реку Припять.



Через переправу можно будет попасть в Лельчицкий район, граничащий с Украиной.

Ранее белорусская служба Радио Свобода сообщила, что в Гомельской области Беларуси разгружают российскую военную технику: танки, бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки.

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Жители видели, как 17 и 18 марта техника проезжала по городу Петриков. От железной дороги в город танки и другое вооружение перевозят специальными грузовиками с платформами в сопровождении полицейских машин с проблесковыми маячками и сиренами.



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