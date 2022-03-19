Появилось видео, как в Беларуси возводят понтонный мост для танков через Припять

19 марта, 13:21
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В Беларуси возводят понтонный мост для российских танков (Фото:Кадр видео Радыё Свабода)

В Беларуси возводят понтонный мост для российских танков (Фото:Кадр видео Радыё Свабода)

Опубликовано видео, как в белорусском городе Петриков возводят понтонный мост для российских танков через реку Припять.

Через переправу можно будет попасть в Лельчицкий район, граничащий с Украиной.

https://www.youtube.com/watch?v=NzKv7rBHlPg

Ранее белорусская служба Радио Свобода сообщила, что в Гомельской области Беларуси разгружают российскую военную технику: танки, бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки.

Видео дня

Жители видели, как 17 и 18 марта техника проезжала по городу Петриков. От железной дороги в город танки и другое вооружение перевозят специальными грузовиками с платформами в сопровождении полицейских машин с проблесковыми маячками и сиренами.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Танки Беларусь Припять Война России против Украины

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