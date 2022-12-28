Внезапные проверки боевой готовности. В Беларуси войска тренируются переходить с мирного на военное время 28 декабря, 13:27 Белорусские военные (Фото:t.me/modmilby)

В Беларуси военные тренируются переходить с мирного на военное время.

Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси в Telegram в среду, 28 декабря.

В белорусском ведомстве заявили, что в соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, в Минской военной комендатуре проводится комплекс мероприятий «по переводу с мирного на военное время».

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В министерстве утверждают, что основная цель мероприятия — «проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности».

7 декабря Беларусь объявила о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».

Причиной таких действий белорусской армии является якобы рост напряженности вдоль украино-белорусской границы.

15 декабря стало известно, что белорусская 38-я десантно-штурмовая бригада, которую в рамках внезапной проверки боевой готовности, перебрасывали в сторону границы с Украиной, возвращается на свою базу в Брест.

22 декабря, белорусский диктатор Лукашенко провел совещание касательно внезапной проверки боевой готовности армии Беларуси и перемещения подразделений.

«Хочешь мира — готовься к войне. Не мною придумано и не вами тоже. Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете, по поводу перемещения вооруженных сил Беларуси и совместного перемещения вооруженных сил Беларуси и России», — сказал он.