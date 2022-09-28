В Беларуси началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности одной из войсковых частей

28 сентября, 16:33
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Белорусские военные (Фото:www.facebook.com/mod.mil.by)

Белорусские военные (Фото:www.facebook.com/mod.mil.by)

В среду, 28 сентября в Беларуси началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности одной из войсковых частей.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси в Telegram.

В ведомстве заявили, что проверка началась «в соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО», она будет проходить в течение месяца.

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В Минобороны Беларуси утверждают, что в ходе проверки будут отрабатываться ряд вопросов, среди которых:

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  • призыв и восстановление навыков военнообязанных,
  • снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки ее боеготовности.

Мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщала, что Беларусь может готовиться к приему военных эшелонов из страны-агрессора РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=l2RR_suw7tg
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Беларусь Военная часть Война России против Украины

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