В Беларуси началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности одной из войсковых частей 28 сентября, 16:33 Белорусские военные (Фото:www.facebook.com/mod.mil.by)

В среду, 28 сентября в Беларуси началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности одной из войсковых частей.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси в Telegram.

В ведомстве заявили, что проверка началась «в соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО», она будет проходить в течение месяца.

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В Минобороны Беларуси утверждают, что в ходе проверки будут отрабатываться ряд вопросов, среди которых:

призыв и восстановление навыков военнообязанных,

снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки ее боеготовности.



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