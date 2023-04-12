В Беларуси в настоящее время расположены 24 российских самолета и вертолета — Беларускі Гаюн 12 апреля, 20:08 Военные Беларуси (Фото:gur.gov.ua)

В Беларуси на сегодня базируется лишь 12 российских боевых самолетов и 12 вертолетов. Среди них нет носителей гиперзвуковой ракеты Кинжал истребителей МиГ-31К.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

По ее данным, все самолеты стоят на аэродроме Барановичи — там шесть бомбардировщиков Су-34 и два Су-24МР, а также четыре истребителя Су-30/Су-30СМ. Еще 12 вертолетов Ми-8 и Ми-24 находятся на аэродроме Мачулищи.

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Авиационная группировка россиян в Беларуси сократилась 6 апреля, когда в РФ вернулись три истребителя МиГ-31К и два истребителя Су-30СМ. Именно из-за взлетов МиГ-31К по всей Украине объявляли тревогу.

Кроме этого, 2 марта на ремонт после атаки дронов в Россию вернулся радиолокационный самолет А-50У.