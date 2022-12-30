Падение ракеты в Беларуси. Минобороны РБ пытается обвинить Украину в «провокации» 30 декабря, 10:37 Обломки ракеты в Беларуси (Фото:via Белорусский Гаюн / Telegram)

В Минобороны Беларуси считают, что падение ракеты на территории страны в четверг, 29 декабря, якобы может быть «умышленной провокацией» со стороны украинских военных.

Соответствующий комментарий начальника белорусских зенитных ракетных войск Кирилла Казанцева обнародовало Минобороны РБ в Telegram.

Он отметил, что снаряд якобы прилетел с украинской стороны.

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«По этому инциденту остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты из-за низкой обученности расчета или неисправности ракеты, или это умышленная провокация Вооруженных сил Украины», — сказал Казанцев.

29 декабря режим белорусского диктатора Александра Лукашенко заявил, что ПВО Беларуси якобы сбила украинскую ракету С-300. По данным Минобороны страны, обломки снаряда обнаружили на сельскохозяйственном поле. В МИД Беларуси вызвали посла Украины Игоря Кизима.

В Министерстве обороны Украины заявили, что готовы провести объективное расследование после этих утверждений.

Перед падением ракеты в Беларуси Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Из-за атак на объекты критической инфраструктуры в ряде регионов зафиксировали нарушение электроснабжения.