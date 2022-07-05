В Беларуси уничтожили могилы польских солдат времен Второй мировой войны. Польша назвала это зверством

5 июля, 22:25
Могилы польских солдат (Фото:Robert Tyszkiewicz / Twitter)

Могилы польских солдат (Фото:Robert Tyszkiewicz / Twitter)

В селе Микулишки Гродненской области Беларуси уничтожили кладбище, где похоронены погибшие в 1944 году солдаты польской Армии Краевой. Министерство иностранных дел Польши осудило снос могил.

Об этом сообщает Polskie Radio.

Портал польского общества Głos znad Niemna сообщил, что из 22 крестов, установленных на мемориале, не осталось ни одного.

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«Уничтожение кладбища польской Армии Краевой в Микулишках в Беларуси является беспрецедентным актом зверства и непонятным вызовом взаимным обязательствам Польши и Беларуси по защите памятных мест; мы призываем белорусские власти прекратить такую ​​практику», — заявили в польском МИД.

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В министерстве добавили, что Польша осуждает все акты надругательства над памятью воинов.

Относительно сноса захоронения высказался также депутат Сейма Польши Роберт Тишкевич.

«Варварский акт государственного вандализма по поводу могил воинов Армии Краевой в Беларуси. Как сообщил вице-президент Союза поляков Беларуси Марек Заневский, захоронения Армии Краевой в Микулишках сравняли с землей! Это должно встретить жесткую реакцию польских властей», — написал он в Twitter

https://twitter.com/RTyszkiewicz/status/1544038993251147777?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1544038993251147777%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbabel.ua%2Fnews%2F81030-u-bilorusi-znishchili-pohovannya-polskih-soldativ-chasiv-drugoji-svitovoji-viyni-u-mzs-polshchi-nazvali-ce-zvirstvom
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Польша Беларусь Вторая мировая война

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