В Беларуси студентка получила почти семь лет колонии за репост в соцсетях с критикой Путина и Лукашенко 5 июля, 23:27 Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

В Беларуси 1 июля суд Кирауского района приговорил студентку Дануту Перадню к шести с половиной годам колонии общего режима. Она репостила в соцсетях сообщения с жестокой критикой Путина и Лукашенко.

Об этом сообщает Telegram-канал Mayday.

Девушку обвинили в «действиях, направленных на причинение вреда национальным интересам Республики Беларусь» (ч. 3 ст. 361 УК) и в «оскорблении Лукашенко» (ч. 1 ст. 368 УК).

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Данута Перадня, 20-летняя студентка Могилевского государственного университета, была задержана 28 февраля 2022 года, когда ехала на маршрутке из Качеричей в Могилев.

Как сообщает Mayday, девушку обвинили в том, что 27 февраля в одном из могилевских чатов репостила текст с жесткой критикой Владимира Путина и Александра Лукашенко за войну против Украины. Также призывала к уличным демонстрациям и писала о том, что у белорусской армии нет перспектив, если она напрямую вступит в войну.

10 июня Комитет госбезопасности внес Перадня в список «лиц, причастных к террористической деятельности».

По данным Mayday, Передня была отличницей и от учителей имела только положительные характеристики. Однако сразу после возбуждения уголовного дела ее отчислили.

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