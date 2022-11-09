В Беларуси создаются подразделения операторов ударных беспилотников — Генштаб 9 ноября, 07:02 В Беларуси создают подразделения операторов ударных дронов (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

На территории Беларуси в составе пограничных войск создаются подразделения операторов ударных БПЛА.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 9 ноября.

Кроме того, по данным Генштаба, правоохранительные органы республики Беларусь ужесточили меры по поиску, выявлению и задержанию граждан с проукраинской позицией или тех, кто критикует власть или так называемую «специальную военную операцию РФ» в Украине.

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В группе Беларускі Гаюн сообщали, что дроны-камикадзе по территории Украины могут скрытно запускать из беларусской части чернобыльской зоны.

По данным украинского Генштаба, дроны-камикадзе по Украине запускают с авиабазы в районе населенного пункта Лунинец Брестской области, где размещены иранские беспилотные летательные аппараты, а также размещается определенное количество их операторов.



Инфографика: НВ