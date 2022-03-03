Очереди в кассах, попытки блокирования путей. В Беларуси — сложности в работе железной дороги
Билеты выписывают от руки (Фото:Zerkalo.io)
В Беларуси в последние дни наблюдаются сложности в работе местной железной дороги: белорусские СМИ сообщают о проблемах в работе онлайн-системы БелЖД, очередях в кассы, перебоях в графике движения.
В частности, издание Zerkalo передало данные МВД, что с 28 февраля на 1 марта на территории Могилевской, Гомельской и Минской областей зафиксировано три факта уничтожения сигнального оборудования, блокирования железнодорожных путей.
По информации издания, в ночь с 1 на 2 марта в Столбцах задержали мужа с женой, которые подожгли бревна на железнодорожных путях. 2 марта в Жодино задержали еще одного 35-летнего «рельсового партизана».
Также стали появляться заявления белорусских чиновников о том, что «противоправные действия на белорусской железной дороге будут квалифицированы как теракты».
Параллельно белорусские СМИ отмечают, что в стране уже несколько дней возникают проблемы при покупке билетов на поезда БелЖД. Сайт железной дороги работает, но при попытке купить билеты система зависает. За билетами нужно обращаться в кассы железнодорожных вокзалов, их выписывают от руки, купить можно день в день и только за наличные. При этом в кассы выстраиваются большие очереди.
Вечером 2 марта БелЖД сообщила, что в связи с «временным затруднением» в оформлении электронных билетов открывает дополнительные кассы. «Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносит извинения за причиненные временные неудобства», — говорится в сообщении.
3 марта — восьмые сутки полномасштабной войны с Россией. На сегодняшний день запланирован второй раунд переговоров украинской и российской делегаций, вероятно, на границе с Беларусью.
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