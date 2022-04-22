Даже штрафовали за использование. В Беларуси символ Z признали экстремистским за полгода до войны

22 апреля, 20:33
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Техника оккупантов с символикой Z (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Техника оккупантов с символикой Z (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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Суд Беларуси, власти которой поддерживают российскую агрессию против Украины, объявил символ Z экстремистским еще в августе 2021 года, сообщает белорусский правозащитный центр Весна в Telegram.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Решение было принято в рамках запрета белорусского портала Tut.by и проекта Zerkalo.io, на логотипе которого до войны был символ Z.

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До войны белорусов даже задерживали и штрафовали за символ Z, сообщает Весна.

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Буквы Z и V изображались на российской военной технике, участвующей в войне против Украины. Впоследствии российские власти и пропаганда стали использовать эти буквы для демонстрации поддержки вторжения.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Символика Война в Украине

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