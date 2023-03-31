Силовики режима Лукашенко случайно «слили» перемещение ЗРК С-400 — Беларускі гаюн 31 марта, 14:23 Белорусские силовики случайно слили перемещение ЗРК С-400 (Фото:t.me/Hajun_BY)

Силовики режима белорусского диктатора Александра Лукашенко опубликовали видео очередных репрессий и случайно слили перемещение ЗРК С-400, сообщает Беларускі гаюн.

Мониторинговая группа сообщила в Telegram, что подразделение МВД Лукашенко — ГУБОПиК опубликовало видео задержания четырех человек, которых они назвали «спящей ячейкой экстремистов», в одном из гаражных кооперативов Гомеля.

Видео дня

Одного из мужчин задержали на территории Гомельского аэропорта и в кадр попали два ЗРК С-400, которые стояли на взлетно-посадочной полосе.

Таким образом, силовики Лукашенко сами дополнительно подтвердили, что самолеты Ан-124 Руслан ВКС РФ привезли в Беларусь не только ракеты, но и пусковые установки ЗРК С-400.

Ранее мониторинговая группа уже обращала внимание на эту активность.