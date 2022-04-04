Силой вытащили из грузовика: в Беларуси сотрудники ГАИ избили российского военного — видео 4 апреля, 11:30 Цей матеріал також доступний українською Что именно стало причиной конфликта, не известно (Фото:Коллаж НВ)

В Беларуси местные силовики избили российского военного, участвующего во вторжении ВС РФ в Украину.

Соответствующее видео опубликовал в понедельник, 4 апреля, Telegram-канал Nexta.

Война России против Украины — главные события 4 апреля



Как видно на обнародованных кадрах, несколько сотрудников ГАИ остановили грузовик ВС РФ с характерным знаком «V» и начали силой вытаскивать из кабины его водителя.

Видео дня

В свою очередь российский военный начал оказывать сопротивление, за что и был избит прямо на дороге.

Причина конфликта на данное время не известна.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.