В Беларуси руководителей главного оппозиционного сайта страны приговорили к 12 годам лишения свободы 17 марта, 14:53 Людмила Чекина и Марина Золотова в суде (Фото:www.belta.by)

В пятницу, 17 марта руководителей главного оппозиционного сайта Беларуси Tut.by Марину Золотову и Людмилу Чекину приговорили к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Белта.

Городской суд Минска огласил приговор по делу об «уклонении от уплаты налогов», возбужденному в отношении экс-сотрудников ООО Тут бай медиа — компании, которая с 2000 года выпускала самое крупное независимое издание Беларуси — сайт Tut.by.

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Золотову и Чекину признали виновными в «уклонении от уплаты налогов», а также «разжигании вражды» и «призывам» к действиям, направленным против нацбезопасности Беларуси.



Кроме Золотовой и Чекиной, фигурантами дела стали: редактор отдела экономики и политики Ольга Лойко, корреспондент Елена Толкачева и юрисконсульт Екатерина Ткаченко — их отпустили из СИЗО под личное поручительство.

Дело Золотовой и Чекиной рассматривалось судом в закрытом режиме с 9 января.

Правозащитный центр Вясна сообщил в Telegram, что вечером в четверг, 16 марта белорусские пропагандисты показали «расследование» о работе TUT.ВY.

В центре заявили, что, по сути, Золотову и Чекину обвинили в том, что в 2013—2014 годах они освещали события в Украине во время Майдана, в 2010 году писали о послевыборных акциях протестов в Беларуси, о девальвациях в стране, а также о репрессиях против мирных белорусских протестующих в 2020 году.

«Поэтому сущность предъявленных обвинений Золотовой и Чекиной неизвестна», — заявили правозащитники.