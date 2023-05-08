Россия ищет возможность производства иранских дронов в Беларуси — ЦНС 8 мая, 18:10 Учения с дронами на неизвестной локации в Иране (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Россияне рассматривают возможность налаживания производства беспилотных летательных аппаратов типа Shahed в Беларуси, сообщает Центр противодействия коррупции.

Россияне рассматривают возможность налаживания производства беспилотных летательных аппаратов типа Shahed в Беларуси, сообщает Центр национального сопротивления.



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По информации от белорусского подполья, рабочая группа, которая состояла из иранских инженеров, при организации российского ФСБ и белорусского КГБ, посетила Гомельский радиозавод. В ходе командировки обсуждалась возможность системной наладки производства дронов-камикадзе.

В ЦНС подчеркивают, что соответствующее развитие событий показывает, что Россия продолжает распространять свой контроль на оборонный сектор Беларуси. Развертывание полноценного производства иранский БПЛА в Беларуси поможет стране-агрессору решить логистические проблемы по транспортировке дронов из Ирана.

Российские оккупанты продолжают активно использовать дроны Shahed, в частности для атак по территории Украины. Например, в ночь на понедельник, 8 мая, враг пытался атаковать Киев дронами. По предварительной информации, это были иранские барражирующие боеприпасы Shahed, атаковавшие столицу по разным направлениям — в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено более 30 БПЛА.