Обвинили в «терроризме». В Беларуси «рельсового партизана» приговорили к 13 годам колонии
Белорусского «рельсового партизана» осудили на 13 лет (Фото:t.me/Hajun_BY)
В Беларуси 40-летнего «рельсового партизана» Виталия Мельника приговорили к 13 годам колонии в условиях особого режима с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Беларускі Гаюн в Telegram.
Мужчину обвинили в том, что в ночь с 24 на 25 марта 2022 года на перегоне Новосады-Борисов около деревни Стайки он поджег релейный шкаф светофора автоматической блокировки.
В результате произошла задержка 22 грузовых и 17 пассажирских поездов.
Мужчину обвинили по статьям за «терроризм», незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, умышленное повреждение средств сигнализации и другого транспортного оборудования и публичное оскорбление диктатора Лукашенко.
6 января Россия перебросила в Беларусь еще не менее 50 единиц своей военной техники. Позже Минобороны Белоруссии подтвердило прибытие российского эшелона в страну, но не назвало количество российских военных и техники в нем.
5 января стало известно о том, что Россия передала Беларуси новую партию бронетранспортеров БТР-82А. Это уже третий батальонный комплект этой техники в РБ.