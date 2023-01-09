Обвинили в «терроризме». В Беларуси «рельсового партизана» приговорили к 13 годам колонии 9 января, 11:26 Белорусского «рельсового партизана» осудили на 13 лет (Фото:t.me/Hajun_BY)

В Беларуси 40-летнего «рельсового партизана» Виталия Мельника приговорили к 13 годам колонии в условиях особого режима с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Беларускі Гаюн в Telegram.

Мужчину обвинили в том, что в ночь с 24 на 25 марта 2022 года на перегоне Новосады-Борисов около деревни Стайки он поджег релейный шкаф светофора автоматической блокировки.

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В результате произошла задержка 22 грузовых и 17 пассажирских поездов.

Мужчину обвинили по статьям за «терроризм», незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, умышленное повреждение средств сигнализации и другого транспортного оборудования и публичное оскорбление диктатора Лукашенко.

6 января Россия перебросила в Беларусь еще не менее 50 единиц своей военной техники. Позже Минобороны Белоруссии подтвердило прибытие российского эшелона в страну, но не назвало количество российских военных и техники в нем.

5 января стало известно о том, что Россия передала Беларуси новую партию бронетранспортеров БТР-82А. Это уже третий батальонный комплект этой техники в РБ.