В Беларуси двух «рельсовых партизан» приговорили к 22 годам колонии 10 февраля, 17:03 Во время задержания один из осужденных был ранен силовиками (Фото:prisoners.spring96.org)

В Беларуси в пятницу, 10 февраля вынесли приговор трем «рельсовым партизанам»: Дмитрию Климову, Владимиру Аврамцеву и Евгению Минкевичу из Бобруйска.

Об этом сообщает правозащитный центр Вясна.

Двум первым назначили по 22 года колонии, а последнему — полтора года.

Режим Лукашенко заявил, что мужчины «причастны к уничтожению двух релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами».

Видео дня

Во время задержания Дмитрий Климов был ранен силовиками. Климова и Аврамцева судили по пяти тяжким статьям Уголовного кодекса, в том числе за «акт терроризма», «измену государству» и «участие в террористической организации».

Правозащитники рассказали, что 28-летний Дмитрий Климов в прошлом работал водителем в нескольких организациях и таксистом. Также он работал в Калинковичском департаменте охраны с начала 2017 года до мая 2018-го, а затем прапорщиком милиции до увольнения в августе. Дмитрий женат, у него есть четырехлетняя дочь.

Еще один осужденный — 27-летний Владимир Аврамцев учился в Бобруйском училище олимпийского резерва и в БГАТУ. Он занимался борьбой и выступал на соревнованиях по грэпплингу — чемпионате Беларуси и ADCC Belarus Open. Владимир работал тренером в бобруйском фитнес-центре.

28-летний Евгений Минкевич, как и Владимир Аврамцев, закончил училище олимпийского резерва — он отучился в МГПУ имени Шамякина на факультете физической культуры. Работал санитаром в бобруйской скорой помощи, а также таксистом в различных сервисах.

Ранее Гомельский областной суд Беларуси, рассмотрев уголовное дело мозырских "рельсовых партизан", присудил Сергею Плешкуну 16 лет колонии, Юрию Сельвичу — 14 лет.

Беларусские «рельсовые партизаны» пытались остановить передвижение по беларусской железной дороге военной техники и оружия.