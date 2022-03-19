В Беларуси разгружают российскую военную технику, возводят понтонный мост через Припять — РС 19 марта, 08:04 Цей матеріал також доступний українською Спутниковый снимок военного городка в Наровле, Беларусь (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

В Беларуси на железнодорожной станции Муляровка Гомельской области разгружают российскую военную технику: танки, бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки, сообщает белорусская служба Радио Свобода.



Жители видели, как 17 и 18 марта техника проезжала по городу Петриков. От железной дороги в город танки и другое вооружение перевозят специальными грузовиками с платформами в сопровождении полицейских машин с проблесковыми маячками и сиренами.

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Кроме того, в Петрикове через реку Припять строят понтонную переправу, через которую можно будет попасть в Лельчицкий район, граничащий с Украиной.

15 марта белорусский диктатор Александр Лукашенко заявлял, что его армия не будет участвовать в войне против Украины.

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