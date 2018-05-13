В Беларуси разбился автобус с детьми из Украины: один ребенок погиб, шестеро получили тяжелые травмы

Микроавтобус с детьми из Украины столкнулся с погрузчиком

В воскресенье, 13 мая, в Беларуси произошло ДТП с микроавтобусом, перевозившим детей из Украины, погиб один ребенок.

Как сказано в сообщении Минздрава Беларуси, по предварительным данным, в аварии пострадали дети из украинской команды по футболу. Один ребенок погиб, еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу.

У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Глава Минздрава Беларуси Валерий Малашко взял ситуацию под личный контроль.

"Лучшие врачи Беларуси и все необходимые материально-технические ресурсы задействованы для оказания помощи пострадавшим в аварии детям", - сказал он.

Авария произошла 13 мая, около 07:00 часов на 54 км автодороги Р-98 «Каменец-Шерешево-Свислочь», вблизи деревни Мартынюки.

По данным БЕЛТА, микроавтобус с детьми из Украины столкнулся с погрузчиком. По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля "Рено Мастер" совершил попутное столкновение с погрузчиком под управлением местного жителя. В результате ДТП погиб ребенок-пассажир 2005 года рождения, гражданин Украины, который находился на переднем пассажирском сидении.