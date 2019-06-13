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В Беларуси расстреляли осужденного за три убийства

Сегодня, 15:18
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В Беларуси расстреляли осужденного за три убийства - фото

Весна

Александр Жильников и Вячеслав Сухарко

В Беларуси казнили осужденного за убийство трех человек Александра Жильникова.

Об этом сообщает правозащитный центр Весна со ссылкой на заявление родственников погибшего.

Смертный приговор был приведен в исполнение после 30 мая, когда состоялась последняя встреча адвоката с Жильниковым.

В четверг, 13 июня, адвокат отправилась в СИЗО, чтобы продолжить работу по жалобе на рассмотрение дела, однако, ей сказали, что Александр Жильников «убыл по приговору». Она получила подтверждение, что осужденный был расстрелян.

О судьбе второго осужденного по тому же делу — Вячеслава Сухарко — пока ничего не известно. Обычно смертные приговоры одновременно приводятся в исполнение по отношению ко всем осужденным по одному делу.

Вячеслав Сухарко и Александр Жильников были осуждены за убийство мужчины и женщины в декабре 2015 года в Минске, а также за убийство жителя Колодищей, который сдавал комнату в своем доме одному из осужденных.

Напомним, что в 2018 року в Беларуси казнили одного из четырех фигурантов дела о «черных риелторах» Семена Бережного.

Беларусь — единственная страна в Европе, в которой действует смертная казнь.

Теги:   Смертная казнь Беларусь

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