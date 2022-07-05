Беларусь провела тренировку боеготовности подразделений Госпогранкомитета — Минобороны Украины 5 июля, 17:05 Белорусские военные (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь/Facebook)

На фоне войны России против Украины в белорусской Гомельской области «провели тренировку боеготовности» подразделений Государственного пограничного комитета Беларуси, сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяннык.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«В Гомельской области проведена тренировка по боевой готовности подразделений Государственного пограничного комитета Беларуси», — сказал он.

Видео дня

По его словам, командование Вооруженных сил Беларуси продолжает держать на белорусско-украинской границе в Брестской и Гомельской областях до шести своих батальонов.

Мотузянык добавил, что признаков формирования в Беларуси наступательной группировки на данный момент не выявлено.

Ранее Беларусь объявила о начале «мобилизационных учений» у границы с Украиной. Изначально они должны были продлиться со среды, 22 июня по пятницу, 1 июля, но их продлили минимум до 9 июля.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти не ожидали нападения с территории Беларуси, а представители соседней страны до последнего уверяли, что ничего подобного не произойдет.



В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.



Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского ответного удара и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.