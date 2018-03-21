В Беларуси прошли задержания оппозиционеров перед Днем Воли 25 марта, сообщает DW.

По данным правозащитников, в среду, 21 марта, правоохранительные органы задержали экс-кандидата в президенты Владимира Некляева, учредителя незарегистрированного движения солидарности "Разам" Вячеслава Сивчика, активиста кампании "Европейская Беларусь" Максима Винярского.

Задержанные находятся в райотделах внутренних дел по месту жительства. К Некляеву выехал адвокат. Также правозащитники располагают сведениями, что в розыске также находится экс-кандидат в президенты Николай Статкевич.

Задержанные были сторонниками проведения 25 марта демонстрации Марш чести и воли, запрещенной властями.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "не нужны нам сегодня эти демонстрации, уличные шествия".

День Воли - неофициальный национальный праздник, годовщина возникновения первого национального белорусского государства, Белорусской Народной Республики, основанной 25 марта 1918 года.