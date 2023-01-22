«Эффективные» оборонные сооружения времен Второй мировой войны. В Беларуси производят «зубы дракона» для оккупантов — Беларускі Гаюн 22 января, 11:47 «Зубы дракона» (Фото:Белорусский Гаюн/Telegram)

В Беларуси на заводе Гомельжелезобетон уже больше месяца производят «зубы дракона» и отправляют их в РФ. По предварительной информации, это не единственное белорусское предприятие, производящее такие противотанковые заграждения.

Об этом говорится в Telegram-канале мониторинговой группы Беларускі Гаюн.

Как пишет издание Флагшток, в течение последнего месяца жители Гомеля замечают транспортировку бетонных конструкций в виде пирамид, а точнее противотанковых заграждений, которые называют «зубы дракона».

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Их перевозят грузовиками, чаще всего марки КамАЗ с номерами как РФ, так и РБ. В одном грузовике замечают в среднем по 15−20 «зубов».

«Перевозка бетонных помех может свидетельствовать о создании линии обороны в Гомельской области или Брянской области РФ», — говорится в сообщении.

По данным Белорусский Гаюн, «зубы дракона» уже больше месяца производят на Гомельском заводе железобетонных изделий и отправляют в РФ. Более того, по предварительной информации, Гомельжелезобетон — это не единственное белорусское предприятие, производящее такие противотанковые заграждения.

Российские войска устанавливают такие бетонные пирамиды в оккупированном Крыму, Мариуполе и Мелитополе, а также в Белгородской области.

Как отмечают представители мониторинговой группы, именно такие пирамиды использует ПВК Вагнера при строительстве своей так называемой линии Вагнера на оккупированных территориях Украины.

23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины. Однако пока нет доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси к наступлению.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что в феврале 2023 года Россия может пойти в новое большое наступление. В частности, эти действия могут начаться с территории Беларуси по направлению к Киеву.

В свою очередь, спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 27 декабря сообщил, что на территории Беларуси не формируется наступательная группировка, а Украина контролирует ситуацию.

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