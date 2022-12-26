В Беларуси произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

26 декабря, 01:29
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Пожар произошел в городе Новолоцк (Фото:МЧС Беларуси)

Пожар произошел в городе Новолоцк (Фото:МЧС Беларуси)

В воскресенье, 25 декабря, произошел пожар на белорусском Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем компании Нафтан.

Спасателям понадобилось больше часа, чтобы локализовать и потушить пожар. О пострадавших не сообщается.

МЧС Беларуси
Фото: МЧС Беларуси
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Новополоцкий НПЗ – один из двух нефтеперерабатывающих заводов Беларуси, расположенный в Новополоцке на севере страны.

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25 декабря также на аэродроме в белорусских Мачулищах загорелся двигатель российского МиГ-31К.

Предварительно, вражеский самолет, который может нести гиперзвуковые ракеты Кинжал, на время выведен из строя.

https://www.youtube.com/watch?v=Q9yILHQKMIc
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Беларусь Пожежа

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