В Беларуси произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Пожар произошел в городе Новолоцк (Фото:МЧС Беларуси)
В воскресенье, 25 декабря, произошел пожар на белорусском Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем компании Нафтан.
Спасателям понадобилось больше часа, чтобы локализовать и потушить пожар. О пострадавших не сообщается.
Новополоцкий НПЗ – один из двух нефтеперерабатывающих заводов Беларуси, расположенный в Новополоцке на севере страны.
25 декабря также на аэродроме в белорусских Мачулищах загорелся двигатель российского МиГ-31К.
Предварительно, вражеский самолет, который может нести гиперзвуковые ракеты Кинжал, на время выведен из строя.