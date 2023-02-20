Лукашенко планирует набрать в «народное ополчение» 150 тысяч белорусов

20 февраля, 23:18
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Армия Беларуси (Фото:Белорусская военная газета)

Армия Беларуси (Фото:Белорусская военная газета)

Глава минобороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что в «народное ополчение» могут вступить 100−150 тысяч белорусов.

Об этом сообщает государственное агентство Белта.

Он также сказал, что в Беларуси якобы хватает мобилизационного ресурса.

«У нас достаточно мобилизационного ресурса, который находится на учете в наших военных комиссариатах. Мы провели проверку и видим, что они не все будут задействованы по мобилизационному плану», — заявил Хренин.

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Он также не исключил, что «добровольцами» могут стать и те люди, которые не прошли военную подготовку, в том числе и женщины.

По словам Хренина, для добровольцев предусмотрены курсы подготовки: «Мы в короткий промежуток времени способны обучить людей. Как при создании народного ополчения, так и к созданию в мирное время».

В Беларуси готовят «закон» для ополчения.

20 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что на территории Беларуси в настоящее время нет ударной группировки, способной пойти в новое наступление на Украину с северного направления.

Однако он подчеркнул, что врага не стоит недооценивать и что ситуация в любой момент может измениться.

https://www.youtube.com/watch?v=tOUsG_YM8yc
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Беларусь Военная агрессия Война России против Украины

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