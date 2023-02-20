Лукашенко планирует набрать в «народное ополчение» 150 тысяч белорусов
Армия Беларуси (Фото:Белорусская военная газета)
Глава минобороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что в «народное ополчение» могут вступить 100−150 тысяч белорусов.
Об этом сообщает государственное агентство Белта.
Он также сказал, что в Беларуси якобы хватает мобилизационного ресурса.
«У нас достаточно мобилизационного ресурса, который находится на учете в наших военных комиссариатах. Мы провели проверку и видим, что они не все будут задействованы по мобилизационному плану», — заявил Хренин.
Он также не исключил, что «добровольцами» могут стать и те люди, которые не прошли военную подготовку, в том числе и женщины.
По словам Хренина, для добровольцев предусмотрены курсы подготовки: «Мы в короткий промежуток времени способны обучить людей. Как при создании народного ополчения, так и к созданию в мирное время».
В Беларуси готовят «закон» для ополчения.
20 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что на территории Беларуси в настоящее время нет ударной группировки, способной пойти в новое наступление на Украину с северного направления.
Однако он подчеркнул, что врага не стоит недооценивать и что ситуация в любой момент может измениться.