В Беларуси освободили от должности минского священника, который критиковал патриарха Кирилла

Белорусский священник Александр Шрамко, который критиковал в соцсетях патриарха Кирилла, официально освобожден от должности клирика Свято-Михайловского православного прихода в Минске.

Указом митрополита Минского Павла Шрамко почислен за штат Минской епархии без права служения и ношения иерейского креста, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Через год будет решен вопрос о том, оставят ли его в иерейском (священническом) сане.

В указе говорится, что Шрамко наказан "за нарушение иерейской присяги, клятвопреступления и систематические публикации в СМИ сообщений, которые порочат Православную церковь и сеют в сердцах людей вражду и ненависть".

Ранее Александру Шрамко запретили служение за то, что он раскритиковал поведение московского патриарха Кирилла. Охрана Кирилла объяснила священнику, что он "сильно задел" иерарха.

Патриарх РПЦ Кирилл прилетел в Минск на белорусском правительственном самолете Bombardier Challenger 850. На богослужение приехал на Мерседесе. В соборе Святого Духа его встречали хлебом с солью, но он прошел мимо.

Священник раскритиковал в Facebook поведение патриарха в отношении рядовых православных.

"Почему нужно подкатывать на машине к самым вратам собора и выйдя из нее, даже не обернуться? Неужели так трудно выйти хотя бы за 100 или 50 метров и пройти несколько десятков шагов, приветствуя и благословляя народ? Сказать несколько теплых слов, кому-то пожать руки?" - написал Шрамко.