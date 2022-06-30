В Беларуси организатора праздника для украинских детей арестовали на семь дней 30 июня, 23:11 Вокзал в городе Гомель (Фото:Alexander Sokolov via Wikipedia)

В Беларуси одну из организаторов праздника для украинских детей, бежавших от войны, Аллу Караленко приговорили к семи суткам ареста.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По информации издания, 27 июня в Гомеле должен был состояться праздник для бежавших от войны украинских детей, но участников, собравшихся в парке дворца Румянцевых и Паскевичей, разогнала милиция Беларуси.

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29 июня полиция задержала одного из организаторов праздника Аллу Караленко, а 30 июня стало известно, что ее приговорили к семи суткам ареста.

В то же время сообщается, что статья, по которой ее обвинили, неизвестна.

В частности, девочка Алиса приехала в Гомель с бабушкой, убегая от войны, из Донецкой области.

27 июня девочке исполнилось девять лет. Она решила устроить акцию — продать бумажных «голубей мира» и собрать деньги на подарок.

С помощью местных волонтеров было решено организовать отдых для украинских детей, вынужденно проживающих в Гомеле. Праздник получил название День именин.

Предполагалось, что программа будет включать в себя игры, конкурсы, сувениры и подарки. Обязательным было взять с собой «голубь мира» или изготовить его вместе при встрече.

В провластных Telegram-каналах заявили, что белорусская милиция вмешалась в празднование, потому что опасалась «провокаций и политических лозунгов», а его участники не подали заявку в горисполком на массовое мероприятие.

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