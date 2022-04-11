В Беларуси обвинили польских силовиков в обстреле своего пункта пропуска

11 апреля, 21:11
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Граница Беларуси (Фото:Белта)

Граница Беларуси (Фото:Белта)

В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что польские силовики якобы обстреляли белорусский пункт пропуска Песчатка.

Об этом сообщает провластное агентство Беларуси Белта.

Инцидент якобы произошел в ночь с 10 на 11 апреля. Также польские военнослужащие якобы пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Утверждается, что незаконные действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Видео дня

В ходе проверки территории белорусский пограничный наряд обнаружил повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики.

О пограничном инциденте проинформировали польскую сторону.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Польша Граница Беларусь

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