«Под бомбы пусть идут Лукавого сыны». В Беларуси запустили флешмоб против войны

6 июля, 12:55
Союз матерей Беларуси запустил флешмоб против войны (Фото:t.me/souzmaterey)

Союз матерей Беларуси запустил флешмоб против войны (Фото:t.me/souzmaterey)

На фоне информации о том, что белорусская армия может вступить в войну против Украины в Беларуси запустили флешмоб против войны, сообщает Союз матерей в Telegram.

«В Беларуси продолжается жестокая борьба с любым несогласием. Тех, кто осмеливается хоть слово сказать против власти, увольняют, избивают и даже могут приговорить к смертной казни», — говорится в сообщении.

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Участники флешмоба кладут игрушки своих детей там, где увидят люди, и пишут, что они думают о войне.

«Мой слоненок, мой котенок, мой сын. Твоя мать не позволит тебе лишить тебя жизни. Мы против войны! Пусть сыновья Лукового идут под бомбы!» — написала одна из женщин.

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Ранее Беларусь объявила о начале «мобилизационных учений» у границы с Украиной. Изначально они должны были продлиться со среды, 22 июня по пятницу, 1 июля, но их продлили минимум до 9 июля.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти не ожидали нападения с территории Беларуси, а представители соседней страны до последнего уверяли, что ничего подобного не произойдет.

В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.

Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского ответного удара и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

https://www.youtube.com/watch?v=qlxU5YisPSU
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Беларусь Флешмоб Война России против Украины

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