«Из-за динамично меняющейся обстановки». В Беларуси начались новые военные учения 15 июня, 04:56 Цей матеріал також доступний українською Белорусские военные (Фото:t.me/modmilby)

Беларусь с 14 по 16 июня намерена проводить военные учения. В них примут участие органы военного управления, воинские части и организации тылового обеспечения.

Об этом сообщает Минобороны Беларуси.



Руководит ими заместитель министра обороны по тылу — начальник тыла ВС Беларуси генерал-майора Андрей Бурдык.

Во время командно-штабных учений белорусские военные намерены усовершенствовать слаженность органов военного управления тылового обеспечения в управлении подчиненными силами и средствами при выполнении задач тылового обеспечения.

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Военные «будут отрабатывать практические навыки личного состава воинских частей и подразделений тылового обеспечения в выполнении задач в соответствии с назначением в условиях динамично меняющейся обстановки».

«Проведение мероприятий направлено на качественную подготовку подразделений и организаций тылового обеспечения к выполнению задач по назначению в современных условиях складывающейся обстановки», — сообщили в Минобороны Беларуси.

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