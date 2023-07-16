На границе между Беларусью и Россией вывесили флаги России и ЧВК Вагнера — Беларускі Гаюн 16 июля, 20:09 Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что на границе между РФ и Беларусью было установлено два флага — РФ и ЧВК Вагнера (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ было установлено два флага — России и ЧВК Вагнера.

Об этом говорится в сообщении группы в Telegram.

«Один из российских провоенных телеграмм-каналов сообщил, что на пограничном переходе Звенчатка-Понятовка на КПП, где проходят колонны ЧВК Вагнер, поднят их флаг», — пишут представители мониторинговой группы и публикуют соответствующее фото.

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В Беларускі Гаюн дополняют, что «судя по фото, флаг наемников Пригожина поднят со стороны РФ на КПП возле села Дубовичка (Смоленской области РФ — ред)».

В мониторинговой группе добавляют, что именно этот переход находится на трассе Р43, по которой колонна ЧВК Вагнера двигалась в направлении палаточного лагеря возле деревни Цель, которая находится в 20 километрах от Осиповичей.

В пятницу, 14 июля, в минобороны Беларуси сообщили, что наемники ЧВК Вагнер прибыли в полевой лагерь возле города Осиповичи в Могилевской области РБ, чтобы обучать белорусские войска в качестве инструкторов.

В субботу, 15 июля, мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что в Беларуси замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых «ДНР» и «ЛНР». Ряд факторов указывал на то, что это техника ЧВК Вагнер.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.

