На аэродром Мачулищи перебазировано десять российских истребителей — Беларускі Гаюн 18 мая, 14:14 Су-34 (Фото:nikitos/www.flickr.com)

На белорусский аэродром Мачулищи перебазировано десять российских истребителей, сообщил Беларускі Гаюн в четверг, 18 мая, в Telegram.

По данным мониторинговой группы, в промежутке 11:20—13:10 18 мая с аэродрома Барановичи на аэродром Мачулищи совершили перебазирование восемь истребителей Су-34 ВКС РФ и два Су-30СМ ВКС РФ.

Видео дня

На текущий момент, все десять истребителей находятся на аэродроме Мачулищи.

26 февраля на беларусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы. По предварительным данным, был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.



Глава беларусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали беларусские партизаны.



После атаки беларусские пограничники усилили проверку на выезде из страны. По данным правозащитной организации Вясна, после взрыва были задержаны по меньшей мере шесть человек.