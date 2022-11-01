Обвинили в финансировании «экстремистов». В Беларуси мужчину приговорили к трем годам за донат оппозиции 1 ноября, 18:57 Александр Зиязетдинов (Фото:spring96.org)

Во вторник, 1 ноября в Беларуси к трем годам колонии в условиях общего режима осудили 35-летнего минчанина Александра Зиязетдинова за донат оппозиции.

Об этом сообщает правозащитный центр Вясна.

Мужчину обвинили по ч. 1 ст. 361−2 Уголовного кодекса («финансирование деятельности экстремистского формирования») за перечисление в мае 2021 года 0,2 эфира (около 800 долларов) на криптокошелек BYPOL.

Видео дня

Суд проходил в закрытом режиме, поэтому подробности дела неизвестны.

Правозащитники заявили, что в июне этого года на государственном телевидении Беларуси вышел видеосюжет с задержанием Александра. Там сообщалось, что молодого человека задержали за перечисление в мае 2021 года 0,2 эфира (это составляло в эквиваленте около 800 долларов) на криптокошелек BYPOL.

По словам самого Зиязетдинова, он не знал, что организация является «экстремистской».

«Деньги перевел, так как хотел поддержать людей. Теперь понимаю, что совершил преступление», — сказал Александр на «покаянном» видео.

В Беларуси инициатива бывших силовиков BYPOL была признана МВД «экстремистским формированием» только в ноябре 2021 года, то есть шесть месяцев спустя после перечисления криптовалюты.