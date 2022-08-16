Режим Лукашенко посадил жителя Могилева на три года за лайк в Одноклассниках

16 августа, 12:38
Против мужчины было возбуждено сразу три уголовных дела (Фото:4711018/pixabay.com)

Против мужчины было возбуждено сразу три уголовных дела (Фото:4711018/pixabay.com)

Режим Александра Лукашенко продолжает преследование своих противников, используя максимально абсурдные обвинения.

Как сообщает волонтерская инициатива MAYDAY, житель белорусского города Могилев Сергей Цигиб был приговорен к трем годам лишения свободы всего лишь за виртуальную реакцию в российской соцсети Одноклассники, подконтрольной спецслужбам РФ.

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Согласно материалам дела, листая в сентябре 2021 года ленту новостей, он увидел видео «Мент-полицай, который получит два пожизненных срока» и решил поставить ему лайк.

За это против мужчины было возбуждено сразу три уголовных дела — «незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных (статья 203−1 УК), оскорбление Александра Лукашенко (статья 368 УК) и оскорбление представителя власти (статья 369 УК)».

Кроме реального тюремного срока, Цигиба также оштрафовали на $3090.

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«Стоит отметить, что сам Цигиб никогда не принимал участия в акциях протеста, по политическим административным делам не задерживался», — подчеркнули правозащитники.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Соцсети Беларусь Александр Лукашенко Одноклассники Политические репрессии

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