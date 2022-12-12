Вызывают на сборы. В Беларуси медикам начали вручать повестки — DW 12 декабря, 15:16 В Беларуси точно неизвестно, скольким врачам пришли повестки (Фото:www.facebook.com/mod.mil.by)

В Беларуси проводят «проверку данных» военнообязанных, повестки на сборы активно вручают медикам, сообщает DW.

По словам координатора Фонда медицинской солидарности, созданного для помощи белорусским медикам пострадавшим от репрессий, Лидии Тарасенко, точно неизвестно, скольким врачам пришли повестки.

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«Но они приходят во всех городах и весях, начиная от крупных столичных поликлиник, заканчивая самыми маленькими районными больницами. Людей вызывают на сборы, некоторым выдают так называемые „мобилизационные предписания“, т. е. медики получают указания, куда им надо явиться в случае объявления мобилизации», — сказала она.

Активистка заявила, что также сейчас на базе Белорусской медицинской академии последипломного образования проходят курсы по военно-полевой хирургии.

Тарасенко заявила, что получение предписания накладывает определенные обязательства, эти люди при мобилизации не смогут выехать из страны.

По ее словам, чаще всего медикам никак не объясняют происходящее.

«Говорят, что это «стандартная процедура». Между тем многие люди, проработавшие в медицине по 20 лет, забыли, где лежит их военный билет, а тут вдруг «стандартная процедура, давайте сверим размеры вашей обуви и противогаза», — сказала она.

Тарасенко добавила, что иногда людей запугивают.

«Хотя, думаю, те, кто проводит подобные „проверки“, сами боятся и не понимают, что будет дальше. Единственное объяснение, которое выглядит логичным — если вдруг будет мобилизация, чтобы не случилось как в России, когда повестки приходили даже тем, кто уже умер», — сказала она.

4 ноября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что он не планирует отправлять армию Беларуси воевать против Украины.

С начала полномасштабного вторжения Россия выпускает свои ракеты по Украине с территории Беларуси.

Кроме того, Россия атакует Украину дронами-камикадзе в том числе с территории Беларуси. Размещают их на авиабазе в Брестской области.

В то же время 4 октября Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.