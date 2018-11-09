В Беларуси корреспонденту DW и еще двоим журналистам предъявили обвинения

В Беларуси предъявили обвинения корреспонденту русской редакции DW Павлюку Быковскому.

Как сообщает DW, его обвинили в "несанкционированном доступе к компьютерной информации, совершенном с корыстной или личной заинтересованностью" по делу о доступе к платной услуге белорусского госагентства БелТА.

Отмечается, что Быковского допрашивали 1,5 часа. С него взяли подписку о невыезде. Также журналисту предъявили иск в размере 4 тысяч белорусских рублей (около 1,6 тысячи евро).

Также обвинения предъявили главному редактору агентства БелаПАН Ирине Левшин и редактору новостного портала Tut.by Галине Уласик.

Напомним, 7 августа обыски прошли в редакциях новостного портала Tut.by и информационного агентства БелаПАН. В изолятор временного содержания в переулке Окрестина в Минске были помещены семь журналистов - главный редактор портала Tut.by Марина Золотова и сотрудники ресурса Галина Уласик, Анна Калтыгина, Ульяна Бобоед, редактор финансового отдела Дмитрий Бобрик, редактор научно-популярного отдела Анна Ермаченок, а также корреспондент агентства БелаПАН Татьяна Коровенкова.

Всего по делу госагентства Белта были задержаны 16 репортеров.

Главред Tut.by Золотова "активно содействовала расследованию", пояснили в Следственном комитете Беларуси.

Так, она, в частности, признала, что "с ее ведома на протяжении длительного времени сотрудники" незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке агентства Белта, указали в СК. Правонарушение Золотовой в итоге было квалифицировано по статье о бездействии должностного лица.

По версии следствия, показания задержанных "подтверждают факты, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела".

8 августа по этому делу на несколько дней задержали и Быковского, затем его отпустили.