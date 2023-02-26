Каждый шестой гражданин. В Беларуси готовы мобилизовать для нужд армии 1,5 млн человек 26 февраля, 08:57 Военные РБ (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

В случае объявления в Беларуси военного положения и перехода страны на «военные рельсы» для нужд армии будет работать 1,5 млн. человек.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявили, что по численности военные организации государства, не вооруженных сил, составят где-то до 1,5 млн человек в случае объявления военного положения и перевода экономики на «военные рельсы».

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«А численность населения у нас более 9 млн, поэтому остальные 8 млн, конечно, будут работать на промышленности, будут обучать, лечить, выращивать хлеб. Потому что жизнь не остановишь и в военное время надо заниматься этим», — сказал он.

Командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев сообщал, что у России нет ресурсов для наступления на севере Украины.

По его словам, в Беларуси сейчас находится 65 тысяч военных вооруженных сил РБ, из которых 4 тысячи базируются в приграничных с Украиной районах.

Глава минобороны Беларуси Виктор Хренин заявлял, что в «народное ополчение» могут поступить 100-150 тысяч белорусов.

20 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что на территории Беларуси нет ударной группировки, способной пойти в новое наступление на Украину с северного направления.

Однако он подчеркнул, что врага не стоит недооценивать и что ситуация в любой момент может измениться.