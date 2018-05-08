В Беларуси боевика "ЛНР" приговорили к двум годам колонии

В Беларуси суд приговорил боевика, который воевал за террористов "ЛНР", к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщается на сайте Могилевского областного суда.

Сообщается, что житель белорусского города Круглое "с 14.04.2016 года по 18.12.2017 года неоднократно въезжал на оккупированную территорию Украины через Россию". Согласно обвинению, он поступил на военную службу в вооруженное формирование, был зачислен в качестве военного, обеспечен формой, огнестрельным оружием и боеприпасами.

Суд счел доказанным, что житель Круглого "оборудовал боевые позиции, проводил обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины с использованием закрепленного за ним боевого огнестрельного оружия, выбывал в составе расчета на линию разграничения противоборствующих сторон для корректировки и ведения огня по позициям противника, вел огонь по указанным позициям".

"За участие в вооруженном формировании и участие в вооруженном конфликте без уполномочия Беларуси он приговорен к 2 годам колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что суд арестовал бразильского наемника "Л/ДНР" Лусварги.

Напомним, 4 мая группа активистов захватила в Киеве бразильского наемника пророссийской террористической организации "Л/ДНР" Рафаэля Лусварги, который, находясь под следствием за тяжкие преступления, продолжал оставаться на свободе.

Наемник прятался в Свято-Покровском монастыре УПЦ Московского патриархата, а поймали его, когда он пытался добраться до посольства Бразилии.

Боевик был задержан СБУ еще в 2016 году. Во время суда он был признан виновным в создании террористической организации и непредвиденных законом вооруженных формирований и назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Впрочем, после этого Апелляционный суд Киева отменил решение первой инстанции из-за нарушения подсудности (его дело должен был рассматривать другой суд). Итак, Лусварги отпустили на свободу под "личное обязательство".