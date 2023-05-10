В Беларуси арестовали мужчину за гимн Украины в караоке 10 мая, 22:41 Протесты в Беларуси (Фото:spring96)

В Беларуси мужчина получил семь суток ареста за исполнение гимна Украины в караоке.

Об этом сообщает белорусский правозащитный центр Весна.

Осужденный свою вину не признал.

«Да, в начале апреля в Бресте мужчину осудили по ст. 24.23 КаОП, обвиненный в исполнении гимна Украины в местном караоке-баре, „публично выражая свои общественно-политические интересы“. Свою вину он не признал и объяснил, что сделал это вопреки просьбе мужчины (из РФ — ред.), который просил его не петь украинские песни», — заявил он.

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