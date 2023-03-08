В Мачулищах прозвучала воздушная тревога — Беларускі Гаюн 8 марта, 16:00 26 февраля на белорусском военном аэродроме Мачулищи прозвучали взрывы (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

В Мачулищах прозвучала воздушная тревога, сообщил Беларускі Гаюн в Twitter в среду, 8 марта.

«В Мачулищах объявлена воздушная тревога», — сказано в сообщении.

По словам местных жителей, сирена сработала около 13:40 и звучала около трех-четырех минут.



«Судя по местным чатам, жителей не предупредили об испытаниях систем оповещения», — говорится в сообщении.



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Фото: twitter.com/Hajun_BY

26 февраля на беларусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы. По предварительным данным, был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.



Глава беларусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали беларусские партизаны.



После атаки беларусские пограничники усилили проверку на выезде из страны. По данным правозащитной организации Вясна, после взрыва были задержаны по меньшей мере шесть человек.



Беларускі Гаюн 2 марта сообщил, что А-50 улетел в Россию — предположительно, на 25-й Авиационный ремонтный завод в Таганроге.