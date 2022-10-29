В Беларусь снова продлили военные учения, которые продолжаются уже полгода
Белорусские военные рассматривают Javelin, NLAW и Panzerfaust (Фото:Иголь Левин/Telegram)
Минобороны Беларуси в очередной раз продлило сроки военных учений, которые продолжаются уже почти полгода.
“Общее количество продлений составило 27 недель. Белорусская армия стала более подготовлена для оборонных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта”, - сообщило издание Беларускі Гаюн.
Расписание учений на белорусских полигонах после очередного удлинения выглядит следующим образом:
- 227 общевойсковой полигон Борисовский (Борисовский район) до 05.11;
- Полигон Гожский 6 омбр. (Гродненский район) до 04.11;
- Полигон Брестский 38 едшбр. (Брестский район) до 05.11;
- Полигон Осиповичский 51 абр. (Осиповичский район) до 04.11;
- 212-й авиационный полигон Неман (Новогрудский район) до 04.10;
- 230 общевойсковой полигон Обуз-Лесневский (Барановичский район) 07.10;
- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО Доманово (Ивацевичский район) до 06.11, будет дополнительно работать 29 и 30 октября;
- Полигон Лепельский 19 омбр. (Лепельский район) до 06.11, также будет дополнительно задействован 30 октября.
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