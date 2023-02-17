Продолжаются почти год. В Беларуси военные учения продлили как минимум до 27 февраля — Беларускі гаюн
В Беларуси снова продлили военные учения (Фото:www.facebook.com/mod.mil.by)
В Беларуси военные учения продлили как минимум до понедельника, 27 февраля, сообщает Беларускі гаюн в Telegram в пятницу, 17 февраля.
Мониторинговая группа сообщила, что 18−19 февраля станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва.
«Таким образом, мы видим очередное продление учений на неделю на беларусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022», — сообщил Беларускі гаюн.
Таким образом общее число продлений составило 43 недели.
В Беларуси уже почти год идут военные учения, сроки их окончания постоянно переносятся.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабрьском интервью The Economist говорил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться в том числе с территории Беларуси в направлении Киева.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.