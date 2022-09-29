На аэродром Барановичи в Беларуси прилетели три российских истребителя: в последний раз такое было в марте — Беларускі Гаюн
Три российских истребителя Су-30 прилетели на аэродром Барановичи (Фото:Wikimapia)
На беларусский аэродром Барановичи прилетели три российских истребителя Су-30, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.
В сообщении группы говорится, что последние перелеты российских истребителей между Россией и Беларусью были в конце марта. В то время самолеты покидали Беларусь.
Оставшаяся в Беларуси часть самолетов служат для тренировки новых пилотов ВКС РФ.
По данным мониторинговой группы, в октябре этого года ожидалась поставка второй партии истребителей Су-30СМ в Беларусь.
«Но сегодня прилетели истребители не с завода, а стоящие на вооружении ВКС РФ с регистрационными номерами RF-81772, RF-81760 и RF-81758», — говорится в сообщении.
По данным украинской разведки, в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из РФ.