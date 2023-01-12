В Беларусь прибыла комиссия минобороны РФ под руководством генерала Салюкова

12 января, 15:52
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Генерал Салюков должен проверить находящуюся в Беларуси группировку РФ (Фото:t.me/modmilby)

Генерал Салюков должен проверить находящуюся в Беларуси группировку РФ (Фото:t.me/modmilby)

В четверг, 12 января, в Беларусь в составе комиссии минобороны России прибыл главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал Олег Салюков.

Как сообщается, цель его визита — проверка находящейся там российской группировки.

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«Проинспектированы воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск. В ходе работы проверено качество занятий по боевому слаживанию и дана оценка их готовности выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности союзного государства», — заявили в минобороны Беларуси.

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Накануне стало известно об очередных кадровых перестановках в руководстве российских оккупационных сил.

Новым командующим объединенной группировкой РФ вместо Сергея Суровикина был назначен Валерий Герасимов, а Салюков стал его заместителем.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Беларусь Война России против Украины

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