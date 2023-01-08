В Беларусь прибыл очередной эшелон с российскими военными — Беларускі Гаюн 8 января, 11:02 В Беларусь продолжают прибывать российские военные (Фото:ГУР МО)

В ночь на 7 января в Беларусь прибыл еще один эшелон с российскими военными в составе около 700−800 человек.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Отмечается, что спецешелон с 15 пассажирскими вагонами следовал около двух ночи 7 января через станцию Смоленск в направлении Беларуси. В вагонах ехал личный состав ВС РФ в количестве 800 человек.

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Ночью эшелон мог прибыть в Оршу или Витебск, предполагают наблюдатели. Нельзя исключать, что после остановки в Витебской области, эшелон мог продолжить движение в Брестскую область, например, в район Барановичей, куда за последние сутки прибыло еще три эшелона с техникой ВС РФ, отмечают в Беларускі Гаюне.

Этот эшелон точно повторил маршрут предыдущего, который, как выяснилось после уточнения данных, ночью 6 января также прибыл в белорусский Витебск и привез около 700-800 россиян.

Таким образом, за последние два дня в Витебск могло быть переброшено по меньшей мере 1400-1600 военных РФ.

"Дополнительным подтверждением является то, что вечером 6 января в разных местах города были замечены солдаты ВС РФ, которые ходили группами по несколько человек и посещали магазины", – отмечает Беларускі Гаюн.

Всего по данным Госпогранслужбы Украины в Беларуси находится чуть более 10 тысяч российских военных.