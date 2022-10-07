Не исключены атаки по Украине. В Беларусь доставили иранские дроны-камикадзе Shahed-136 7 октября, 19:02 Уничтоженный дрон Shahed-136 в Харькове (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Беларусь на аэродром Лунинец, вероятно, доставили по меньшей мере 20 дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства, сообщает региональное управление Сил территориальной обороны Запад со ссылкой на источники.

Аэродром Лунинец расположен вблизи одноименного города в Брестской области в 50 км от границы с Украиной. Войска России неоднократно использовали этот аэродром для авианалетов.

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«Не исключено, что уже в ближайшее время иранские дроны будут атаковать западные или центральные регионы Украины. Поэтому ни при каких обстоятельствах призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги», — предупредили в управлении.

Накануне оккупанты атаковали Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. В результате атаки возникли пожары на объектах инфраструктуры, один человек был ранен.

Всего по городу выпустили около 12 дронов, половину из них сбили.