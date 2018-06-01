01 июня 2018, пятница

В Баварии вступило в силу требование по размещению распятий в органах власти

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Новое постановление не распространяется на здания федеральных органов власти, университеты, театры и музеи

Новое постановление не распространяется на здания федеральных органов власти, университеты, театры и музеи

В пятницу, 1 июня, в Баварии вступило в силу распоряжение по обязательному размещению распятий в органах земельной власти, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Согласно распоряжению премьер-министра федеральной земли Маркуса Зьодера (ХСС) крест должен располагаться в зданиях органов власти при входе. 

По задумке властей, это должно подчеркнуть христианские корни Баварии. Критики такого решения видят в нем попытку завоевать голоса колеблющихся избирателей в год выборов.

Новое постановление не распространяется на здания федеральных органов власти в Баварии, университеты, театры и музеи.

Отметим, что практика размещения распятий сейчас широко упортебляется в классных комнатах школ и залах судовых заседаний федеральной земли.

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