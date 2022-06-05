В Германии во время железнодорожной аварии погибли две украинки 5 июня, 17:26 Цей матеріал також доступний українською В поезде, который направлялся из Гармиш-Партенкирхена в Мюнхен, на момент аварии находились 140 человек (Фото:Скриншот видео tz.de)

В Германии в результате аварии на железной дороге в баварском округе Гармиш-Партенкирхен погибли две украинки. Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в комментарии Европейской правде.

Сейчас на связи с семьями погибших сотрудники Генконсульства в Мюнхене. У обеих женщин остались несовершеннолетние дети, на данный момент они находятся под наблюдением близких.

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В Германию планируют приехать мужья украинок, решается вопрос пересечения границы. С семьями обсуждают, как будет происходить репатриация.

В воскресенье, 5 июня, об аварии сообщило издание Bild. По его данным, женщины уехали из Украины из-за войны и проживали в семьях, принимающих беженцев.

Авария произошла 3 июня. По официальной информации, ранения в результате аварии получили около 40 человек, среди которых дети. Всего в поезде, который направлялся из Гармиш-Партенкирхена в Мюнхен, на момент аварии находились 140 человек. Он сошел с рельсов в районе села Бурграйн, три вагона перевернулись на бок. По словам министра транспорта Баварии Кристиана Бернрайтера, авария могла произойти из-за технической неисправности.

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